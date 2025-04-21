Власти Великобритании приняли решение нарастить производство гексогена, который используется в снарядах «натовского» калибра 155-мм, чтобы не зависеть от США.

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Такую информацию приводит газета The Times со ссылкой на британскую оборонную компанию BAE Systems. Отмечается, что в Британии будут установлены грузовые контейнеры для производства взрывчатого вещества.

«К лету BAE за два года увеличит производство снарядов калибра 155 миллиметров… в 16 раз», — отмечается в публикации.

Ранее газета iNews сообщила, что Лондон не станет жертвовать связями с КНР ради нормализации отношений с США.