Россия и Колумбия не договорились о ремонте и обслуживании Ми-17

РФ и Колумбия не могут договорится по вопросу ремонта и обслуживания вертолетов российского производства Ми-17. Об этом сообщает газета "Известия".

В настоящее время в составе военно-воздушных сил Колумбии находятся 20 вертолетов подобного типа. По словам колумбийского посла в Москве Эктора Аренаса Нейры, российские машины хорошо зарекомендовали себя в географических и климатических условиях страны.

Но из-за логистических и финансовых трудностей, которые вызваны геополитической ситуацией, обслуживание и ремонт вертолетов оказались невозможны. Поэтому лишь пять из 20 Ми-17 пригодны для использования. В российском посольстве в Боготе отметили, что поддерживают контакт с министерством обороны Колумбии по данному вопросу. Сложности с ремонтом Ми-17 начались в 2023 году. В Колумбии считают, что невозможность получить должное обслуживание связана с отключением России от системы SWIFT и введенными санкциями против Национальной авиационно-сервисной компании (НАСК).

В связи с этим Богота опасается попасть под вторичные американские санкции. Москва, в свою очередь, предложила проводить ремонт вертолетов на территории Колумбии, но власти страны не поддержали такую идею. 8 апреля сообщалось, что в Латинской Америке заинтересовались российским оружием.