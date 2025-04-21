Закончилось объявленное Путиным пасхальное перемирие

Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, закончилось. Режим прекращения огня перестал действовать с 00:00 21 апреля.

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Перемирие было объявлено, исходя из гуманитарных соображений, на время одного из главных христианских праздников. При этом российские военные должны были быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

20 апреля Минобороны РФ подсчитало, что подразделения ВСУ осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам. Кроме этого, противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российских бойцов. Среди прочего, удары наносились по эвакуационной группе под белыми флагами.