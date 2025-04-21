В ВСУ пожаловались на серьезную проблему с F-16

Командование военно-воздушных сил (ВВС) Украины пожаловалось на качество переданных им истребителей F-16. Об этом сообщает 19FortyFive.

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По утверждению украинских военных, на самолетах отсутствуют важные компоненты, необходимые для эффективного ведения воздушного боя. Они указали, что на истребителях установлены старые радары, которые менее эффективны, чем советские Н-019 на украинских МиГ-29.

«Дальность поражения F-16 составляет примерно треть от дистанции, с которой по нам ведется огонь», — приводит издание слова украинского офицера.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine написал, что F-16, переданные Украине странами НАТО, не оправдали возложенных на них ожиданий и не смогли повлиять на ход боевых действий.