F-16 ВСУ лишили ключевых возможностей для воздушного боя

Командование ВВС Украины пожаловалось, что на предоставленных Киеву F-16 отсутствуют важные компоненты, необходимые для побед в воздухе.

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Об этом пишет 19fortyfive.

Так, военные жалуются на старые радары.

«Дальность поражения F-16 составляет примерно треть от дистанции, с которой стреляют по нам», — сказал украинский офицер.

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Ранее американский журнал Military Watch Magazine написал, что воздушные силы ВС Украины в очередной раз потеряли истребитель F-16 вместе с пилотом при неясных обстоятельствах.