ВСУ трижды за час атаковали российские позиции при попытке привезти туда пасхальные куличи

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение часа трижды атаковали российские позиции в Луганской народной республике, пока командир с куличами добирался до бойцов 52-го отдельного зенитного ракетного дивизиона 3-го армейского корпуса Южной группировки войск. Об этом сообщает RT.

ВСУ трижды за час атаковали российские позиции при попытке привезти туда пасхальные куличи
© РИА Новости

«Уже третий раз, пока мы едем до вас, в течение этого часа у вас "осадки" здесь. Получается, враг — безбожник», — заявил офицер с позывным Кривич.

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