Госдеп: США сохраняют приверженность полному прекращению огня на Украине

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Власти Соединённых Штатов сохраняют приверженность полному и всеобъемлющему прекращению огня на Украине.

Госдеп: США сохраняют приверженность полному прекращению огня на Украине
© ТАСС

Об этом, как сообщает ТАСС, в воскресенье, 20 апреля, проинформировал представитель Госдепартамента США.

«Мы остаёмся привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня», — указал представитель ведомства.

Ранее сообщалось об истечении срока действия пасхального перемирия, которое объявил президент России Владимир Путин.

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