Госдеп: США сохраняют приверженность полному прекращению огня на Украине

Власти Соединённых Штатов сохраняют приверженность полному и всеобъемлющему прекращению огня на Украине.

Об этом, как сообщает ТАСС, в воскресенье, 20 апреля, проинформировал представитель Госдепартамента США.

«Мы остаёмся привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня», — указал представитель ведомства.

Ранее сообщалось об истечении срока действия пасхального перемирия, которое объявил президент России Владимир Путин.