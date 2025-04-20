ВСУ открыли огонь из РСЗО под крики "Христос воскрес!"
Украинские военные опубликовали видео стрельбы из 220-мм системы залпового огня "Ураган" во время пасхального прекращения огня.
Ролик снят из кабины РСЗО, ее расчет сопровождает пуски ракет возгласами "Христос воскрес!"
Несмотря на прекращение огня на отдельных участках, украинская армия продолжила обстрелы мирных жителей в ЛНР и Херсонской области, нарушив объявленное пасхальное перемирие.
Судя по прибауткам, с которыми ВСУ используют реактивные системы, до христианства и Пасхи им так же далеко, как до Пекина.