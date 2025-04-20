ВСУ открыли огонь из РСЗО под крики "Христос воскрес!"

Украинские военные опубликовали видео стрельбы из 220-мм системы залпового огня "Ураган" во время пасхального прекращения огня.

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Ролик снят из кабины РСЗО, ее расчет сопровождает пуски ракет возгласами "Христос воскрес!"

Несмотря на прекращение огня на отдельных участках, украинская армия продолжила обстрелы мирных жителей в ЛНР и Херсонской области, нарушив объявленное пасхальное перемирие.

Судя по прибауткам, с которыми ВСУ используют реактивные системы, до христианства и Пасхи им так же далеко, как до Пекина.