Постпред Украины при ООН призвал передать ВСУ 30% техники бундесвера

Постпред Украины при ООН и бывший посол в Германии Андрей Мельник призвал вероятного канцлера Фридриха Мерца передать украинской армии 30% военной техники бундесвера. Об этом он написал в колонке для Die Welt.

По его словам, Киев сможет продолжать войну до 2029 года, если союзники возьмут на себя финансирование армии и дадут много оружия.

Потом Мельник опубликовал список требований к Германии и властям других западных стран. На первом месте стоит условие передать Украине 150 дальнобойных ракет Taurus.

Дальше Мельник предлагает правящей коалиции «для эффективного использования систем Taurus» поставить Украине 30% немецких истребителей и вертолетов: 45 Eurofighter, 30 Tornado, 25 вертолетов NHI NH90 и 15 Eurocopter Tiger.

Кроме того, он призвал отправить ВСУ 100 танков Leopard-2, 115 БМП Puma, 130 БМП Marder, 130 машин GTK Boxer, 300 бронетранспортеров Fuchs и 20 РСЗО MARS-II.

По словам представителя Киева, нужно законодательно закрепить выделение 0,5% ВВП Германии на нужды ВСУ. Это 86 млрд евро до 2029 года. Мельник заявил, что средства будут инвестированы в производство современного оружия как в ФРГ, так и на Украине.

Постпред при ООН считает нужным принять такое же решение на уровне ЕС и G7. Это предполагает помощь в 550 млрд евро за четыре года. Он потребовал конфисковать замороженные активы РФ на 200 млрд евро, а также обеспечить Киеву гарантии безопасности и гарантировать вступление Украины в НАТО и ЕС.

Мельник был послом Украины в Германии в 2014-2022 годах. Он критиковал немецкое руководство за якобы недостаточную помощь Киеву. В мае 2022 года Мельник назвал канцлера Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» из-за его отказа приехать в Киев. После этого и других скандалов его отозвали из Берлина.