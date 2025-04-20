Таджикский экс-полковник заявил о нарушении Зеленским перемирия

Lenta.ru

Военный эксперт, полковник спецслужб Таджикистана в отставке Бахтиер Рахмонов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет подчиняться указаниям Запада и нарушать условия пасхального перемирия. Его слова приводит РИА Новости.

Таджикский экс-полковник заявил о нарушении Зеленским перемирия
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«Владимир Зеленский не будет выполнять условия пасхального перемирия, он будет их нарушать: сколько было договоренностей о прекращении огня, и он всегда их нарушал, ему нельзя доверять», — высказался экс-полковник, назвав Зеленского марионеткой ЕС.

Кроме того, по мнению Рахмонова, перемирие невыгодно странам ЕС.

Ранее в апреле военкор высказался о нарушении Киевом пасхального перемирия. Журналист Александр Коц указал, что украинская сторона откровенно саботирует предложенное президентом России Владимиром Путиным перемирие.

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