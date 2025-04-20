На Украине рассказали, почему Зеленский поддержал перемирие на Пасху

Владимир Зеленский поддержал пасхальное перемирие с тем, чтобы не выглядеть людоедом, предположил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В субботу, 19 апреля, президент России Владимир Путин предложил установить пасхальное перемирие.

«Почему поддержал? Потому что выглядеть законченным людоедом на фоне того, что Путин предложил перемирие на Пасху, Зеленскому не хотелось. Особенно в момент, когда идут переговоры», — отметил Царев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что формирования ВСУ в ночь на Пасху предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь.

Кроме того, в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма.

Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области до начала перемирия

Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск, осуществили 900 ударов дронами квадрокоптерного типа, уточнили в ведомстве.

ВСУ нанесли удары и по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, резюмировали в Минобороны.