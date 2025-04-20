В ООН заявили о способности Украины воевать до 2029 года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при финансовой и военной поддержки Германии и других западных союзников смогут вести войну до 2029 года.

С таким заявлением выступил украинский представитель при ООН Андрей Мельник передает в Telegram агентство УНИАН.

«Украина сможет продолжать войну до 2029 года, если Германия и другие союзники возьмут на себя финансирование украинской армии», — сказал дипломат.

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Ранее избранный канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о намерении передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus в случае одобрения этого решения странами Европейского союза.