ВС РФ уничтожили три авиабомбы JDAM, реактивный снаряд HIMARS и 88 БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 88 БПЛА. От этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в министерстве.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 831 беспилотный летательный аппарат, 604 зенитных ракетных комплекса, 22 967 танков и других боевых бронированных машин, 1 544 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 913 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 387 единиц специальной военной автомобильной техники.