Минобороны России: ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие

В Минобороны России заявили, что украинские боевики 4,9 тыс. раз нарушили пасхальное перемирие.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия.ВСУ предприняли шесть попыток атак, в том числе в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Трасовка Донецкой Народной Республики, а также в районе Олешня Курской области, которые были отражены», — указывается в заявлении.

Уточняется, что за время перемирия украинские боевики применили 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них вне зоны СВО — восемь. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены.

«Совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также нанесено 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям наших войск», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что срок объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия истёк в полночь 21 апреля.