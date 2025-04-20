Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве оборон России.

В ведомстве объяснили, что это было сделано еще до объявления президентом РФ 19 апреля пасхального перемирия. По данным источника, в операции по освобождению населенного пункта приняли участие представители подразделения группировки войск «Запад».

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов объявил, что российские военные освободили 1 тысячу 260 квадратных километров в Курской области. По его словам, эта площадь составляет примерно 99,5% от территории, которую изначально заняли ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».