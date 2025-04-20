Минобороны рассказало о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ

Украинские боевики, несмотря на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие, предприняли попытки атак на позиции РФ в районах Сухой Балки и Богатыря в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

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«В течение ночи ВСУ применили 48 БПЛА, 1 из них по территории Крыма», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

ВСУ после объявления перемирия 444 раза обстреляли позиции ВС РФ, осуществили 900 ударов БПЛА, уточняется в сводке Минобороны. В результате, есть погибшие и раненые мирные жители, повреждена гражданская инфраструктуру.