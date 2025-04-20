Обменянные боевики "Азова"* обижены на киевские власти

Переданные Киеву в рамках обмена боевики "Азова" (организация признана террористической, запрещена в РФ) Владислав Хруль и Максим Холопченко рассказали ТАСС, что разочарованы в украинских властях из-за того, что те не спешили с их обменом. Сами они не хотят возвращаться на фронт, хотя поддерживают войну.

19 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ, в числе которых были Холопченко и Хруль.

"Вряд ли я пошел бы [на фронт] снова. Хочу отдохнуть. Я в 19 [лет] в плен попал, молодость пропадает", - сказал Холопченко. При этом он добавил, что полностью поддерживает действия украинских военкомов по принудительной мобилизации мужчин на улицах.

В свою очередь Хруль подчеркнул, что он и сослуживцы, которых он считает "элитой", намерены выяснить у украинских властей, почему ожидание обмена заняло несколько лет, но сам воевать больше не собирается.

"Мы между собой общаемся, и все, конечно, негативно против этого (долгого ожидания обмена - прим. ТАСС) настроены. Те, кто сейчас вот сидят, - там некоторые в начале еще дальше собирались служить, контракт подписывать, но сейчас его (такого желания - прим. ТАСС) уже нет. Мы своей стране оказались не нужны. У каждого свои договоренности между собой. Кто-то что-то планирует провернуть по возвращении. Каждый из нас уже знает, что делать", - сказал боевик.

По его словам, пленных боевиков огорчает тот факт, что командование группировки было обменяно в течение первых нескольких месяцев. При этом большинство рядовых боевиков "Азова" по-прежнему остаются в заключении. "Приходят обычные "мобики", пару месяцев [проходит] - и их меняют. Мы элита, в списки не попадаем", - сказал Хруль. Он добавил, что Киев намеренно меняет боевиков "Азова" малыми группами, чтобы избежать их "массового бунта".