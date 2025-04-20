Во время пасхального прекращения огня на позиции ВС РФ на Южно-Донецком направлении прилетел украинский тяжелый дрон "Баба Яга". Нарушить перемирие он не успел, так как был принудительно посажен нашими специалистами РЭБ и внимательно изучен.

Согласно заводской табличке, коптер изготовлен украинским предприятием "Гурзуф Дефенс", серийный номер изделия 298.

Интерес русских бойцов вызвали новые заряды "Яги" - они фабричного изготовления, с пластиковым хвостовиком и боевой частью с готовыми поражающими элементами.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о провокациях ВСУ во время перемирия в Сумской области. Через пару часов после прекращения огня там направили в атаку на русские позиции наемников из Колумбии.

Те не знали ни про Пасху, ни о прекращении огня - так и погибли "втемную".