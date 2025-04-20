В Южной Корее запретили вылеты боевых самолетов

Прошло лишь немногим больше месяца после чудовищной ошибки южнокорейских летников, которые сбросили настоящие бомбы вместо полигона на жилую деревню, как очередной скандал потряс Военно-воздушные силы Республики Корея. В ходе учений со штурмовика упал крупнокалиберный пулемет, кассеты с патронами к нему, а также пустые топливные баки. К счастью, на этот раз никто не пострадал, но пропавшие части и боеприпасы до сих пор ищут.

© Российская Газета

Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел в районе города Пхёнчхан поздним вечером в пятницу 18 апреля. В тренировочном вылете принимал участие легкий штурмовик КА-1. С машины по невыясненным пока причинам слетели два крепления для крупнокалиберных пулеметов, на одном из которых был пулемет с боекомплектом. Кроме того, от самолета отделились также два пустых топливных бака. К счастью, все произошло в нежилой гористой местности, потому никто не пострадал.

Военные развернули поиски отлетевших с самолета частей. Вчера вечером было заявлено, что удалось найти пулемет, 500 патронов к нему, однако топливные баки и несколько десятков патронов так и не обнаружены, потому поисковые работы продолжаются до сих пор.

Командование ВВС РК принесло извинения за инцидент и заявило о создании комиссии по выяснению причин ЧП. Кроме того, принято решение временно прекратить вылеты всех боевых самолетов ВВС РК, исключая лишь те, которые находятся на боевых дежурствах.

Это уже второй раз за полтора месяца, когда из-за происшествия запрещают вылеты всем военным самолетам. В предыдущий раз самолеты также "приземлили" после чудовищного инцидента 6 марта, когда два самолета ВВС РК в ходе учений сбросили бомбы вместо полигона на жилую деревню. Лишь по необычному везению никто не погиб, но ранения получили 30 человек, около 20 строений разрушены или повреждены.

Эксперты же опасаются, что нынешнее решение командования ВВС РК может поставить крест на совместных крупных американо-южнокорейских маневрах Freedom Flag, которые начались 17 апреля и продлятся до 2 мая. В них принимают учение с обеих сторон 1100 военнослужащих, а также около 90 боевых самолетов. Так как учения не являются боевым дежурством, то получается, что южнокорейским машинам участвовать в маневрах теперь нельзя.