Военкор Поддубный рассказал о провокациях ВСУ после начала перемирия
В Сумской области наемники из Колумбии погибли в устроенной ВСУ провокации.
Через пару часов после начала перемирия ВСУ отправили иностранцев в атаку на русские позиции в Сумской области. Колумбийцы, понятно, в детали православной Пасхи не вникали и о прекращении огня не слышали.
Наемники просто поехали делать работу, на которую их наняли, и были уничтожены.
ВС РФ зафиксировали попытку срыва перемирия и уничтожили нападавших. На свете на двух колумбийских наемников стало меньше. Отразившие атаку русские бойцы показали документы убитых: отставной военный Тукеррис Эдисон и Андрес Зулета.
Наемники не имеют права на статус военнопленного, напомнил военкор Евгений Поддубный.