В Сумской области наемники из Колумбии погибли в устроенной ВСУ провокации.

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Через пару часов после начала перемирия ВСУ отправили иностранцев в атаку на русские позиции в Сумской области. Колумбийцы, понятно, в детали православной Пасхи не вникали и о прекращении огня не слышали.

Наемники просто поехали делать работу, на которую их наняли, и были уничтожены.

ВС РФ зафиксировали попытку срыва перемирия и уничтожили нападавших. На свете на двух колумбийских наемников стало меньше. Отразившие атаку русские бойцы показали документы убитых: отставной военный Тукеррис Эдисон и Андрес Зулета.

Наемники не имеют права на статус военнопленного, напомнил военкор Евгений Поддубный.