ВСУ в перемирие нанесли удар по Донецку

Вооружённые силы Украины в пасхальное перемирие нанесли удар по Донецку, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что попадание зафиксировано в районе Элеваторной улицы в Будённовском районе города.

«Уточняются подробности, из чего били», — приводит агентство слова собеседника.

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