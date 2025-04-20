ТАСС: ВСУ в перемирие нанесли удар по Донецку
Вооружённые силы Украины в пасхальное перемирие нанесли удар по Донецку, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Отмечается, что попадание зафиксировано в районе Элеваторной улицы в Будённовском районе города.
«Уточняются подробности, из чего били», — приводит агентство слова собеседника.
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Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ несколько раз атаковали регион с начала перемирия.