Страны НАТО могут быть втянуты в прямой военный конфликт с Россией в течение двух лет. С таким заявлением выступил военный аналитик Эдвард Арнольд из британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), передает немецкий телеканал n-tv.

Эксперт поприветствовал решение Германии увеличивать инвестиции в оборону, но предупредил, что из-за якобы «угрозы от России» у немецкого правительства нет времени распределять инвестиции на десятилетия вперед.

Вместо этого бундесвер должен в первую очередь сосредоточиться на быстром и значительном расширении своих запасов проверенных систем вооружения и боеприпасов, особенно артиллерийских, указал Арнольд.

До этого экс-советник президента США Стивен Бэннон заявил, что Соединенные Штаты следят за ситуацией в Европе, однако не станут поддерживать войну НАТО против России. Тем, кто хочет «повоевать с Россией», он напомнил о Сталинграде и Курске. Он призвал Европу и Британию сосредоточиться на решении финансовых проблем, иначе «придет МВФ и вы станете вечными должниками».