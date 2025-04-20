Десантникам группировки "Днепр" доставят куличи с помощью дронов

Десантникам российской группировки войск "Днепр" в праздник Пасхи доставляют куличи на передовые позиции при помощи дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника продовольственной службы полка Новороссийского соединения ВДВ группировки войск с позывным "Боец".

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"В день святой Пасхи каждый военнослужащий подразделения получит кулич. Даже те, кто на островах, они будут получать тоже. Будет доставка дронами, коптерами", - сказал военный.

"Боец" добавил, что куличи были приготовлены подразделениями материально-технического обеспечения ВДВ. Их осветили военные священники в подземном храме группировки войск, отметил начальник службы. В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадают. Накануне, 19 апреля, в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где стали свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Минобороны РФ сообщило, что в пасхальном богослужении принимают участие более 10 тысяч военнослужащих ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России и членов их семей. Всего на территории воинских частей действует более 30 храмов и часовен, добавили в ведомстве.