Экс-депутат гамбургского ландтага от партии Альтернатива для Германии (АдГ) Ольга Петерсен заявила, что Берлин стал участником конфликта на Украине после того, как начал поставлять оружие Киеву. Ее слова приводит РИА Новости.

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Петерсен назвала Германию участником конфликта на Украине из-за поставок оружия. Сейчас она посещает Донецкую народную республику (ДНР).

«Поставки любого оружия со стороны Германии уже были вовлечением. Конечно же, уже было вовлечение в этот военный конфликт, в котором Германия не просто не должна была, даже не имела права участвовать», — подчеркнула она.

Политик напомнила, что Украина не состоит в НАТО, поэтому Германии не следовало вовлекаться в конфликт Киева и Москвы.

Ранее избранный канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о намерении передать Украине Taurus в случае одобрения этого решения странами Европейского союза. «Это необходимо координировать», — сказал он.