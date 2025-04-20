В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились 16-летние подростки. Как рассказала жительница Киева, есть информация о том, что они участвуют в боях на линии боевого соприкосновения. Ее слова передает «Комсомольская правда» (KP.RU).

© Lenta.ru

При этом подростки зачастую не выступают против такого положения вещей. «В молодых людях ужасно много агрессии. Вся их сознательная жизнь была уже после Майдана», — рассказывает женщина.

Она подчеркивает, что на протяжении их жизни в школах и из новостей они получали только пропаганду, в результате чего не могут сделать обоснованные выводы и сформировать свое отношение к ситуации.

Ранее пленный рассказал, что ВСУ готовили 16-летних подростков к участию в боевых действиях еще до начала спецоперации.