Украинские военные заявили о соблюдении перемирия «без приказа свыше»

Некоторые украинские военные соблюдает режим перемирия «даже без приказа свыше», сообщает «Страна.ua».

Один из офицеров рассказал изданию, что военные пытаются воспользоваться ситуацией.

«Если русские не стреляют, то и нам зачем стрелять? У нас и без того дел много — воспользоваться режимом тишины, чтоб запасы доставить, раненных с передка эвакуировать, ротацию провести», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона тоже остановит боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул он.