В небе над Украиной не зафиксировали ни одной ракеты

Lenta.ru

Впервые за последние годы в небе над Украиной не зафиксировали ни одной баллистической или крылатой ракеты. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

В небе над Украиной не зафиксировали ни одной ракеты
© globallookpress.com

Кроме того, небо оказалось свободно и от беспилотников. «В воздушном пространстве Украины нет ни одной баллистической или крылатой ракеты, а также БПЛА-камикадзе "Герань-2"», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 23:59 мск 20 апреля.

Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушают перемирие. По его словам, ВСУ атаковали три населенных пункта.

Военные новости
Владимир Сальдо
Валерий Герасимов
Владимир Путин
Генштаб
Украина