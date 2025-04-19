В Пентагоне сочли пасхальное перемирие сигналом России готовности к миру

Предложение российского президента Владимира Путина о пасхальном перемирии говорит о стремлении России положить конец конфликту на Украине и вернуться к переговорам, заявил экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф. Об этом пишет РИА Новости.

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Он счел пасхальное перемирие сигналом готовности к миру. «На мой взгляд, демонстрирует искреннее стремление положить конец кризису», — подчеркнул он. По мнению специалиста, теперь необходимо дождаться реакции украинского лидера Владимира Зеленского.

«Зеленский уже демонстрировал, что не может придерживаться договоренностей», — добавил он.

Российская сторона в честь Пасхи не будет вести огонь против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) с 19 апреля (18:00 московского времени) вплоть до наступления 21 апреля.