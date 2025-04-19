ВСУ получили приказ прекратить огонь и фиксировать нарушения перемирия. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на военный источник на Украине.

По словам старшего офицера республики, его и другим подразделениям было приказано прекратить обстреливать российские позиции спустя несколько минут после 18:00. Военные также должны собирать фото- и видеоматериалы, доказывающие, что противник не прекратил боевые действия. В случае необходимости ВСУ откроют ответный огонь.

Путин объявил пасхальное перемирие

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Это решение было принято из «гуманитарных соображений». Все боевые действия прекращены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По словам главы государства, РФ исходит из того, что Украина тоже объявит перемирие. Российский лидер добавил, что при этом ВС РФ должны быть готовы к нарушению режима прекращения огня, отражению возможных атак противника и провокациям.