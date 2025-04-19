В Турции оценили объявление Путиным пасхального перемирия

Объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия показывает благоразумный подход и является стратегически целесообразным. Так инициативу российского лидера оценил зампред правящей Партии справедливости и развития Халил Коркмаз, сообщает РИА Новости.

«Прекращение огня, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным по случаю этого святого дня, является как гуманитарным, так и стратегически целесообразным», — сказал он.

По мнению турецкого политика, благоразумный подход Москвы создает возможность для мирного урегулирования конфликта.

19 апреля президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Глава государства заявил, что Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру Москвы и тоже остановит боевые действия.