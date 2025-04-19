Мобилизационный резерв создали в Калининградской области

В Калининградской области сформировали мобилизационный резерв из военнослужащих запаса и контрактников, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Ко мне поступало много просьб от жителей и ветеранских организаций создать в регионе мобилизационный людской резерв из граждан в запасе и контрактников… Теперь в регионе создан боевой армейский резерв «БАРС 39», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Кроме того, Беспрозванных сообщил, что резервисты уже начали проходить подготовку. На полигоне Хмелёвка он вручил шевроны участникам и поздравил их с началом занятий.

Губернатор лично осмотрел тренировочные площадки и даже протестировал свои навыки в стрельбе.

Ранее в Калининградской области запустили проект «Герои 39».