Хинштейн: жителю курского приграничья оторвало стопу при взрыве мины
В Беловском районе Курской области мужчина пострадал в результате взрыва мины «лепесток».
Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
«У него (мужчины) минно-взрывное ранение и травматическая ампутация правой стопы», — сообщил он.
Врачи оказывают пострадавшему помощь. В ближайшее время мужчину госпитализируют.
Ранее следователи возбудили уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ электроподстанции в Глушковском районе Курской области.