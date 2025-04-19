Хинштейн: жителю курского приграничья оторвало стопу при взрыве мины

В Беловском районе Курской области мужчина пострадал в результате взрыва мины «лепесток».

Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«У него (мужчины) минно-взрывное ранение и травматическая ампутация правой стопы», — сообщил он.

Врачи оказывают пострадавшему помощь. В ближайшее время мужчину госпитализируют.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ электроподстанции в Глушковском районе Курской области.