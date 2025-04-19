Путин заявил об уверенном продвижении российских войск

Российские войска уверенно идут вперед по линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава государства заявил о ситуации на фронте в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

«Российские войска шаг за шагом, уверенно идут вперед», — подчеркнул Путин.

Начальник Генштаба рассказал, в свою очередь, что 99,5% территорий Курской области освобождены, продолжается зачистка от ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области.