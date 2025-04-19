У России есть потенциал для возможной войны с США, заявил в соцсети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В последние месяцы ряд военных экспертов признал, что военная мощь России значительно выросла в 2022-2025 годах. По их словам, российские промышленные площадки производят больше вооружений и военной техники, чем заводы США и ЕС.

«Давайте будем честны о России: у них действительно есть силы, чтобы воевать с Соединенными Штатами», — уточнил аналитик.

Следует помнить, подчеркнул Макгрегор, что Москва не заинтересована в том, чтобы начинать военный конфликт с США.

Ранее бывший советник главы Пентагона сообщил, что в 2022 году США были уверены в победе Украины в противостоянии.

Экс-советник Пентагона призвал остановить помощь Украине

Макгрегор отметил, что сейчас российская сторона одерживает верх, а в интересах Вашингтона было бы уладить конфликт.