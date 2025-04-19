В Турции прокомментировали планы Запада по прекращению огня на Украине

Анкара рассчитывает увидеть конкретные предложения со стороны Запада по прекращению огня на Украине, заявил представитель администрации президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне западные СМИ сообщили, что ряд европейских стран планирует на встрече в Лондоне согласовать параметры соглашения по прекращению огня на Украине.

«Неизвестно о таких планах. Наверное, стоит дождаться конкретики, чтобы увидеть конкретные предложения», — пояснил собеседник агентства.

Раскрыты цели США по прекращению огня на Украине

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.