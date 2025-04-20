Германия стала участником конфликта на Украине после того, как начала поставлять оружие Киеву. Об этом заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен.

"Поставки любого оружия со стороны Германии уже были вовлечением (страны в конфликт)", — сказала она.

Петерсен добавила, что Германия не должна была участвовать в этом. В данный момент бывший депутат посещает ДНР, отмечает источник. 13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, "Германия должна в этом участвовать".

Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту. В свою очередь премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер заявил, что дальнобойные ракеты Taurus нужны самой Германии.