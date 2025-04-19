Стало известно об инвестициях Европы в производство оружия на Украине
Европейские страны инвестирует в производство оружия на территории Украины.
Об этом стало известно газете The Washington Post (WP) от европейского чиновника.
«Поскольку будущее войны становится все более неопределенным, европейские союзники напрямую инвестируют в гаубицы украинского производства», — говорится в публикации.
По оценке посла ЕС на Украине Катарины Матерновой, производство оружия на Украине дешевле, чем в ЕС.
«Во-вторых, это быстрее. В-третьих, вы сокращаете транспортные и логистические расходы и время. В-четвертых, это помогает экономике расти», — заявила дипломат.
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Издание пишет, что многие европейские страны предлпочитают инвестировать в украинскую военную промышленность, чем развивать собственную.
«Стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину в качестве испытательного полигона для разработки оружия, например, беспилотников, в чем у них нет такого большого опыта», — сказал неназванный собеседник издания.
В марте Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) сообщил в Telegram, что Вооруженные силы Украины получили первый образец буксируемой гаубицы «Богдана-Б».