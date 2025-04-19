В Минобороны раскрыли суточные потери украинской армии на Курском направлении

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении составили свыше 165 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Кроме того, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, два миномета, рассказали в ведомстве. Также российские военные уничтожили четыре пусковых установки РСЗО и три станции радиоэлектронной борьбы украинской армии.

19 апреля российские военные освободили населенный пункт Олешня в Курской области. Также в Минобороны сообщили о поражении формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районе села Горналь. Сообщается, что продолжаются бои в районе Водолаги, Кровного, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.

До этого стало известно, что ВС РФ продолжают вести ожесточенные бои в курском селе Горналь. Оно и хутор Олешня до сегодняшнего дня оставались последними населенными пунктами в Курской области, за которые шли бои.

16 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе сражений за монастырь в Горнале составили около 200 солдат. В штурме религиозного учреждения принимали участие бойцы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ.