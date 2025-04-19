Источник в силовых структурах сообщил, что ВС РФ осталось взять Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область от присутствия украинских военных. Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделениями группировки "Север" был освобожден курский Хутор Олешня на границе с Сумской областью Украины.

"С освобождением Олешни бойцам остается выдавить ВСУ только из Горналя", - приводит агентство ТАСС слова представителя российских силовых структур.

"Ожесточенные бои в Горнале продолжаются. Подразделения ВСУ выдавливаются. Бойцы выдавливают подразделения ВСУ из монастыря", - добавил источник.

Накануне в силовых структурах также сообщали об ожесточенных боях за Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, в котором засели украинские военные.

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