Киев приступил к созданию подразделений, укомплектованных женщинами-операторами дронов из числа мобилизованных, рассказал военный аналитик Виталий Киселев. Он добавил, что их присутствие уже зафиксировано в зоне боевых действий, пишут «Аргументы и факты».

Накануне заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса заявил о необходимости прохождения военной службы всеми гражданами Украины, включая женщин, под угрозой лишения гражданских прав.

«Загоняли уже в армию дедушек, воровали из домов. Точно также на территории Украины сейчас формируются женские подразделения операторов дронов, которые выходят уже на линию боевого соприкосновения», — уточнил Киселев.

Ранее сообщалось, что командование сил беспилотных систем Украины сообщило о наборе добровольцев в женское подразделение. В командовании пояснили, что подразделение получит название «Гарпии». Всем желающим пообещали «достойное денежное обеспечение и социальные гарантии».

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев отметил, что украинкам обещают, что они будут управлять беспилотными комплексами, находясь не на линии боевого соприкосновения, что они заработают хорошие деньги.

Дроны ВСУ сбили над двумя регионами России

Это лукавство, разъяснил эксперт. Он добавил, что операторы беспилотных комплексов противника являются приоритетной целью для российской армии.