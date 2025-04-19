Названа причина введения запрета на поставки истребителей из ФРГ в Турцию

Действующие власти Германии блокируют поставку в Турцию около 30 истребителей Eurofighter на фоне ареста отстраненного от должности мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу, пишут обозреватели Мориц Кох и Франк Шпрехт в статье для Handelsblatt.

По их данным, в Берлине преподносят блокировку поставок как четкий политический сигнал Анкаре, демонстрирующий неприятие методов давления на оппозицию.

Особую остроту ситуации придает то, что Имамоглу, считающийся одним из наиболее вероятных претендентов на пост президента Турции от оппозиции на следующих выборах, был арестован по спорным, с точки зрения международного сообщества, основаниям, подчеркнули авторы.

Ранее сообщалось, что ВВС Турции намереваются модернизировать свой парк истребителей, включить в него истребители Eurofighter.

Великобритания и Испания дали свое согласие на отправку истребителей, но Германия выступила против, пояснили эксперты. Они добавили, что Лондон, на фоне сложившейся ситуации, обещал помочь снять возражения Берлина.