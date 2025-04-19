Главной целью текущего наступления Вооруженных сил (ВС) России в Курской области является важный логистический пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом в Telegram сообщил военкор Александр Коц.
«От Олешни открывается прямая дорога на Юнаковку, важный логистический узел ВСУ. До него — всего 7 километров. Очевидно, Юнаковка является главной целью текущего наступления», — уверен журналист.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Олешня в Курской области.
ВС России освободили Олешню на Курщине
Также в апреле российское военное ведомство рассказало об освобождении ВС России в Курской области 64 населенных пунктов.