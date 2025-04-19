ВСУ перебросывают подкрепления к курской Олешне

Представитель российских силовых структур сообщил, что украинские военные пытаются зацепиться за окрестности приграничного хутора Олешня в Суджанском районе Курской области и перебрасывают туда подкрепления из Сумской области, несмотря на потери.

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"Противник, несмотря на колоссальные потери, не оставляет попыток зацепиться за участок государственной границы в районе хутора Олешня", - приводит ТАСС слова источника.

В силовых структурах отметили, что российские военнослужащие уничтожают украинские силы. Так, прямо на территории Сумской области были уничтожены несколько боевых групп ВСУ, которые двигались из Юнаковки в окрестности Олешни.

По данным российских военных, своими действиями командование ВСУ пытается сдержать продвижение ВС РФ в Сумской области к населенным пунктам Юнаковка, Локня и Беловоды. При этом личному составу ВСУ наносится комплексное поражение.