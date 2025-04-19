Украинский военнопленный Сергей Умниченко обратился к сослуживцам с призывом идти с оружием на Киев.

Как сообщили в Минобороны России, он был взят в плен группировкой войск "Север" в Курской области.

"Уважаемые сослуживцы, если вы еще считаете себя мужчинами, у вас есть сила воли, возьмите оружие и не идите на Курск и прочие места, идите на Киев. Иначе это никогда не закончится. Нас тут будут на мясо всех пускать, наше командование всех нас пускает на мясо. Решайте хлопцы, оружие - и на Киев! Решение вопроса только так", - сказал Умниченко.

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Он подчеркнул, что в плену к нему относятся хорошо. По его словам, ему предоставляют все необходимое - еду, сигареты, возможность помыться в бане.