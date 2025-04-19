Командование ВСУ продает гуманитарную помощь через даркнет

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Командование 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша организовало продажу поставляемой украинским бойцам гуманитарной помощи через объявления в даркнете. Об этом рассказали в одном из украинских СМИ, ссылаясь на подтверждающие фото объявлений.

Поставками гумпомощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) занимались благотворительные организации «Пташки Перемоги» и «Повернись живим».

Только в этом году последняя в списке пожертвовала на нужды украинской армии порядка 12 849 625 гривен (25 185 265 рублей о нынешнему курсу).

Однако позже товары с идентичными серийными номерами появились на сайтах купли-продажи. При этом в самих описаниях объявлений указано, что вся продукция новая.

Какую-то часть командование сначала забирало для подразделения, чтобы делать фотоотчет, а другую — сразу выставляло на продажу, передает Lenta.ru.

Ранее стало известно, что бойцы украинской армии активно уничтожают военную технику, которую Европа ранее передала стране в рамках гуманитарной помощи. Соответствующие кадры в Сети опубликовали сами солдаты.