Европа отрицает очевидное, продолжая помогать Украине в конфликте и усиливая антироссийскую риторику. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем канале на YouTube.

«Когда проект Украина провалился, когда политика США поменялась, что сделали европейские лидеры? Они окопались и твердо отрицают очевидное. Их риторика становится все более радикальной», — подчеркнул он.

По словам Меркуриса, европейские страны продолжают и далее осуществлять свои планы относительно помощи Украине.

Британский эксперт в этой связи задался вопросом, кто еще может серьезно верить в победу Украины на фоне серьезных проблем у ВСУ на фронте.

SkyNews: страны Европы присоединяются к процессу по Украине

К примеру, до этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что угрозы Германии поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus могут являться элементом торга и давления Европейского союза на США, чтобы страны ЕС получили место за столом переговоров по украинскому конфликту.

Ранее Медведев заявил о быстром урегулировании украинского конфликта при одном условии.