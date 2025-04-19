Никто в Германии не поддерживают нарушение прав человека, происходящее на Украине, включая насильственную мобилизацию. Об этом заявила экс-депутат гамбурского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен.

«Ни одна партия не поддерживает то, что происходит именно в этих правочеловеческих рамках на Украине, что людей насильно забирают с улицы», — передает слова Петерсен РИА Новости.

Она добавила, что даже сторонники Украины признают неприемлемость таких действий.

На Украине вступил в силу закон о новых правилах мобилизации

Петерсен добавила, что вопрос о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского в Германии не обсуждается, но возможно, что немцы решат избавиться от него, если возникнет необходимость. Петерсен ранее покинула Германию с детьми из-за санкций после поездки в Россию и своих комментариев в качестве наблюдателя на президентских выборах 2024 года.