ВСУ выпустили 28 боеприпасов по населенным пунктам ДНР за сутки

Украинские войска за минувшие сутки совершили семь обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 28 боеприпасов. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"[Зафиксировано] семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). <...> Всего выпущено 28 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все обстрелы произошли на горловском направлении. Сведения о ранении граждан не поступали. Также не зафиксированы повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.