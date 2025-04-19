WSJ: США представили план прекращения огня на Украине

Представители Соединенных Штатов на встрече в Париже рассказали о плане мониторинга прекращения огня на Украине в случае, если оно будет достигнуто. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

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»США дали понять ... , что разработали проект того, как мог бы проводиться мониторинг всеобъемлющего прекращения огня в случае, если оно будет достигнуто», — говорится в публикации.

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До этого президент США Дональд Трамп считает, что в процессе достижения договоренностей о прекращении огня на Украине и об урегулировании конфликта, приближается развязка.

Отвечая на один из вопросов журналистов, Трамп заявил, что Россия точно не пытается обманывать США в вопросах урегулирования конфликта.

Трамп также говорил, что США не определяют «конкретное число дней» для ясности в сделке по Украине, однако хотят быстро договориться по вопросу урегулирования.

Ранее Трамп заявил о прекращении военной помощи Украине со стороны США.