Помогавшая российским военным в зоне СВО собака получила «Лохматый Оскар»

Собака по кличке Победа, которая помогла российским военным пробраться через минные поля в зоне специальной военной операции (СВО), стала золотым призером международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый Оскар»). Об этом сообщает РИА Новости.

Победа лаем предупреждала российских военнослужащих обо всех подозрительных ситуациях. Кроме того, однажды в непогоду собака помогла миновать минные поля, указав дорогу.

Животное разделило первое место с собакой по кличке Рона из Калининграда, которая служит канистерапевтом и помогает в адаптации детям с особенностями развития.

В декабре 2024 года сообщалось, что вышедших на пенсию служебных собак из Забайкальского края отправили на специальную военную операцию на Украине. По информации портала Chita.ru, ранее животные служили вместе с пограничниками в селе Мангут и поселке городского тира Кокуй. В зоне спецоперации собакам из региона предстоит искать людей, оказавшихся под завалами.